È una strage Incidente choc - mucche morte e animali in fuga lungo l’autostrada | soccorsi sul posto

(Di giovedì 23 maggio 2024) Gravestradale nella mattinata di giovedì 23 maggio 2024. Unche ha paralizzato il traffico sulA4, nella zona che intercorre tra Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest. Un camion carico disi è ribaltato, causando non solo il blocco della circolazione ma anche una tragedia, perché molteche venivano trasportate sonoa seguito del ribaltamento del mezzo pesante su cui viaggiavano. L’è avvenuto intorno alle 6.50. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano online Polesine 24, il mezzo pesante su sui viaggiava il bestiame ha perso il controllo dopo aver tamponato un’auto che lo precedeva e a seguito dell’diversesonosul colpo. Altre sono rimaste ferite o intrappolate nel rimorchio ed è stato necessario l’intervento di diverse squadre di vigili del fuoco e del 118 per mettere in sicurezza la zona e soccorrere glisopravvissuti allo schianto.

Vicenza - Tir si ribalta e bovini bloccano l'autostrada, sui social è 'Fuga per la libertà' (VIDEO) - Purtroppo, alcuni animali sono morti nell'incidente. Tuttavia sono circa 30 quelli che sono riusciti salvarsi e scappare. A comunicarlo è lo stesso governatore della regione Veneto Luca Zaia.

Camion che stava trasportando bestiame si rovescia in autostrada, animali morti o in fuga - ...cinquanta animali a bordo invece, alcuni sono morti nell'impatto, altri sono scappati in giro per l'autostrada. Alcune mucche e vitelli, raccontano, sono rimaste incastrare al rimorchio. L'incidente ...