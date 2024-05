È ‘The Miseducation of Lauryn Hill’ il miglior album di sempre secondo Apple Music

(Di giovedì 23 maggio 2024)ha svelato la classifica completa dedicati a I 100die incoronaofal primo posto. “Questo è il mio premio, ma è un racconto ricco e profondo – ha dichiarato l’artista – che coinvolge tante persone, tanti sacrifici, tanto tempo e tanto amore collettivo”. Per celebrare la Top 100, Zane Lowe e Ebro Darden disi sono seduti Nile Rodgers e Maggie Rogers, per riflettere sulla lista durante una speciale tavola rotonda trasmessa a livello globale su. I 100è la classifica dei più grandi dischi del XXI secolo, stilata dal team di esperti diinsieme a un gruppo selezionato di artisti, cantautori, produttori e professionisti del settore. L’elenco è una selezione editoriale, del tutto indipendente da qualsiasi numero di streaming sulla piattaforma. La Top Ten completa e le motivazioni 1.

Apple svela la classifica dei 100 migliori album di sempre - Pubblicità Apple ha presentato la classifica intitolata 'I 100 migliori album' secondo Apple Music, evento che culmina con la presentazione della top ten, che vede The Miseducation of Lauryn Hill in prima posizione. 'Anche se questo è il mio premio, dietro ci sono i sacrifici, il tempo e la dedizione di molte persone', ha dichiarato Lauryn Hill a Apple Music. ... macitynet

La classifica 100 Best Albums of All Time di Apple Music ha fatto arrabbiare tutti - Dopo tanta attesa è stata rivelata la medaglia d'oro, un colpo di scena piuttosto eclatante: al numero uno si è piazzato infatti The Miseducation of Lauryn Hill di Lauryn Hill , con Thriller di ... wired