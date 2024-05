E’ morto Mario Mariano - una vita per il giornalismo

(Di giovedì 23 maggio 2024) Perugia, 23 maggio 2024 – Èall'età di 79 anni, storico giornalista perugino che aveva collaborato con alcune delle più importanti testate nazionali. I funerali si svolgeranno sabato 25 maggio alle 9 alla chiesa parrocchiale di San Raffaele Arcangelo, a Perugia.è stato a lungo referente per la comunicazione dell'Azienda ospedaliera di Perugia. Recentemente aveva anche animato e organizzato gli Incontri al Santa Giuliana, iniziativa che si è tenuta presso la Scuola di lingue estere dell'esercito. È stato comunque soprattutto il mondo dello sport e del calcio in particolare al centro del suo impegno giornalistico. Ha infatti raccontato con passione il Perugia dei miracoli di Ilario Castagner ma anche il mondo della pallavolo femminile ai tempi della serie e degli scudetti. Tra le testate con le quali ha collaboratoci sono Tuttosport, La Stampa, il Corriere della sera e il Guerin sportivo.

