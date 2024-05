È morto Charlie Colin - bassista e fondatore dei Train | Scivolato sotto la doccia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Èdeie membrodella band americana, è deceduto a 58 anni dopo una caduta innella sua casa di Bruxelles. La sua morte è stata confermata all’Associated Press dalla sorella, Carolyn Stephens. Cresciuto in California e in Virginia,aveva suonato nel gruppo Apostles con il chitarrista Jimmy Stafford e il cantante Rob Hotchkiss prima di fondare i. Dopo un periodo a Singapore, i tre si trasferirono a San Francisco, dove, nei primi anni Novanta, formarono iinsieme al cantante Pat Monahan.propose di includere il batterista Scott Underwood per completare la formazione. Come membrodeisuonò nei primi tre album della band: l’omonimodel 1998, Drops of Jupiter del 2001 e My Private Nation del 2003. Questi ultimi due album raggiunsero la sesta posizione nella classifica Billboard 200.