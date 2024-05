Due giorni nella natura Torna la Scarpinata

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sabato 25 e domenica 26 maggio Vis Movendi , in collaborazione con le Associazioni delle Frazioni di Sassi, Cascio, Campo, Palleroso, il Museo della Linea Gotica di Molazzana, organizza la IV edizione de "Ladella Garfagnana – Duea camminar per borghi". Un appuntamento ormai classico per il territorio, che unica il territorio e le sue bellezze con lo sport all’aria aperta. Per iscriversi è necessario contattare Vis Movendi tramite l’indirizzo mail [email protected] oppure su Whatspp al 3792906924. Lasi propone di promuovere il turismo lento attraverso la riscoperta di vecchi sentieri (alcuni appositamente riaperti) per raggiungere antichi borghi e borgate semi abbandonate, veri e propri scrigni che nascondono ricchezze storiche,listiche , paesaggistiche nonché tradizioni e sapori antichi. L’evento è adatto solo a persone adulte (maggiori di 12 anni) con la propensione al cammino e un certo grado di allenamento a questo tipo di attività visto che in 2si percorreranno circa 35 km con dislivelli positivi superiori ai 800 metri.

