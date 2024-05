Drone in carcere con il telefono Tre condannati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Erano stati notati da una volante della questura mentre armeggiavano vicino alcon una cui erano legati droga (76 grammi di hascisc e quasi 18 grammi di cocaina) e un cellulare: era la notte tra il 16 e il 17 aprile. Per quell’episodio erano stati arrestati il 42enne I.V. di Dalmine, E.M. 35 anni e A.L. 29 anni, di Siracusa. Per l’accusa la sostanza stupefacente e il telefonino provvisto di sim erano destinati a qualche detenuto che si trova rinchiuso in via Gleno. Tutti e tre gli imputati - che durante l’udienza di convalida dell’arresto si erano avvalsi della facoltà di non rispondere - hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. Il giudice Donatella Nava alla fine ha ritenuto i tre colpevoli del reato condannando I.V. e A.L. a sei anni e 20mila euro di multa; mentre ha condannato E.M. a cinque anni e quattro mesi oltre a 19mila euro di multa. L’accusa aveva chiesto per i tre la condanna a cinque anni e quattro mesi e una multa di 30mila euro.