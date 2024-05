Donna travolta e uccisa da un’auto sul ciglio della strada | salva per miracolo la nipotina - adesso sotto shock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 23 maggio 2024) Èla ragazzina di 13 anni che, nella tarda serata di ieri (22 maggio) a Bellocchi di Fano, ha assistito alla terribile mortenonna. Si tratta di una 56enne di origini albanesi, che è statadasul. La 13enne, invece, tenuta per mano dalla nonna, camminava sul lato più esternoe questo l’hata. È stata soccorsa dagli operatori sanitari del in stato diper aver assistito ad una tragedia simile. La vittima è C.K. e l’incidente è avvenuto intorno alle 23,15, in via VI. La dinamica del terribile incidente La vittima stava camminando sul lato destrocorsia, quando una vettura l’ha investita in pieno. L’urto, particolarmente violento, non le ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti gli agentipoliziale di Cagli. I vigili del fuoco, la cui caserma è poco distante, sono intervenuti per illuminare la zona e consentire agli agenti di fare i rilievi.