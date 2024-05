Domenica uno spettacolo di burattini di Piero Nassim al Caffé Lanteri

(Di giovedì 23 maggio 2024) Sarà un pomeriggio burattinesco per bambini e famiglie allo spazio Caffèdi Pisa in via San Michele degli Scalzi 46, quello di questa. Il 26 maggio, alle ore 17:00 il musicista e burattinaio toscanoNissim presenterà il suodi"Le storie del Marsupio". Loè un viaggio fra le fiabe tradizionali e non, raccontate e cantate da un teatrino portatile. L’evento è aperto a tutti, grandi e piccoli. L’accesso è a ingresso libero con offerta consapevole.Nissim è un musicista, burattinaio e poeta italiano, inizia la sua carriera artistica a metà degli anni 1960. In quel periodo si è interessato di musica popolare e ha fatto parte del Canzoniere Pisano e del Nuovo Canzoniere Italiano (fino al 1970). Suo padre, Giorgio Nissim, ha ricevuto la medaglia d'oro al valore civile da parte del Presidente della Repubblica Italiana per il suo impegno di opposizione al nazifascismo.

