Docenti assunti da concorso straordinario bis 2023 24 | domanda per le supplenze da GPS - assegnazione provvisoria e trasferimento Tutte le possibilità

Graduatorie GPS per il biennio 2024/26: una delle novità più significative riguarda la tabella di valutazione dei titoli A/3, ossia prima fascia per le classi di concorso A della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Stanno per essere avviati i percorsi abilitanti per docenti della scuola secondaria. I primi bandi sono stati pubblicati e verosimilmente tanti altri potranno essere emanati nelle prossime settimane. L'obiettivo è concludere i primi percorsi entro novembre, per consentire la partecipazione con il titolo acquisito al secondo concorso della fase straordinaria PNRR atteso per novembre - dicembre 2024.

