Djimsiti asso di Coppa - dai 14 ko di fila al Benevento fino al tetto d’Europa League

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiChissà se alzando al cielo di Dublino l’Europada capitano dell’Atalanta nella testa di Beratper un attimo sono riaffiorate nella sua mente una ad una le tappe e i sacrifici che lo hanno condotto ad entrare nella storia della compagine orobica. Il lavoro, alla fine, ha ridato tutto all’ex difensore delche ha vissuto proprio nel Sannio l’incipit della sua scintillante carriera che ha avuto il suo apice (almeno per ora) nella notte magica dell’Aviva Stadium. Chissà, forse proprio la sua avventura con la maglia giallorossa lo ha fortificato come calciatore e come uomo perché non deve essere stato affatto semplice approcciarsi con il calcio dei grandi in serie A con 14 sconfitte dinella stagione 2017/18, delle quali sei vissute in prima persona in campo. Altri tempi perché a distanza di qualche annoha guadagnato giorno dopo giorno la fiducia di mister Gasperini risultando uno dei perni sul quale ha costruito una squadra capace di riportare in Italia la secondaeuropea per importanza dopo molto tempo.