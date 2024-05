Disagi per i clienti Citroën e Ds Automobiles | mancano i ricambi per gli airbag difettosi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dopo il danno anche la beffa. Centinaia di automobilisti italiani e 600mila in venti Paesi europei che guidanoe Ds, marchi del gruppo Stellantis, devono fare i conti con un altro problema: i pezzi dio per gli, prodotti dall’azienda costruttrice giapponese Takata, non ci sono. E di fronte all’ennesima pessima notizia ihanno preso d’assalto le associazioni dei consumatori, che stanno aprendo pratiche a raffica. Il Gazzettino ha riportato la testimonianza di uno dei tanti cittadini coinvolti dal richiamo, inviato sotto forma di lettera dalle case automobilistiche. “Nella raccomandata ci dicono di rivolgerci alla concessionaria dove abbiamo acquistato l’auto. Noi ci siamo andati, ma la situazione non è cambiata”, si legge. Non è cambiata perché i pezzi per sostituire gliproblematici, sulleC3 e DS3 prodotte dal 2009 al 2019 e non più in commercio, non esistono più.