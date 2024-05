Diatermocoagulazione | a cosa serve e chi la effettua

(Di giovedì 23 maggio 2024) La, conosciuta anche come DTC, è una tecnica di intervento che permette l’asportazione di piccole parti di tessuto epidermico. Il suo obiettivo è quello di trattare patologie o disturbi cutanei tramite l’utilizzo di una corrente elettrica a impulsi. Infatti la tecnica dellaprevede l’impiego di uno strumento che trasmette una corrente elettrica ad impulsi in grado di tagliare o cicatrizzare l’epidermide di cui l’operatore può variare intensità, frequenza e pulsazione, a seconda appunto che sia necessario tagliare o cicatrizzare la cute. La corrente confluisce ad un catodo di piccole dimensioni posto a contatto con la regione della pelle che deve essere trattata, mentre l’anodo, più grande, viene invece posto a contatto con un’altra parte del corpo in modo tale che la corrente possa scorrere, e consiste tipicamente una piastra. Nello specifico, in ambito dermatologico e ginecologico, si interviene con laper rimuovere lesioni quali verruche o condilomi (manifestazione cutanee di infezioni virali anche sessualmente trasmissibili e molto diffuse nei paesi industrializzati).

Lentigo senili: cosa sono e come eliminarle - Come trattamento dermo - estetico , invece, ricordiamo la laser terapia, crioterapia, dermoabrasione, diatermocoagulazione o peeling chimici. Cosa sono le lentigo senili Rimedi e consigli su come ...

