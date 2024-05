Devolver Direct 2024 - annunciato l’evento di Giugno con data ed orario

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 23 maggio 2024)Digital ha appenaufficialmente il, evento in programma nello specifico dalle ore 02:00 italiane della giornata dell’8. Purtroppo il publisher specializzato in produzioni indie non ha condiviso al momento della stesura di questo articolo ulteriori informazioni in merito a questo show, ragion per cui non sappiamo quali saranno i giochi presenti a questo nuovo appuntamento comunicativo. Inoltre per il momento non è stata resa nota neppure la durata di questo, ma visti gli show precedenti è lecito attendersi una durata complessiva di circa 30 minuti, ovviamente caratterizzati non soltanto da tanti titoli indie decisamente interessanti ma anche da una buona dose d’ironia e sana follia. Ricordiamo infatti che i precedentidiDigital hanno sempre goduto di una vera e propria trama generale, con i presentatori alle prese con tutta una serie situazioni folli e surreali tra un annuncio e l’altro, fino a giungere ad un finale scoppiettante (ed in alcuni casi pieno di sangue).