Deve decidere lui Dimissioni Toti - Tajani detta la linea

(Di giovedì 23 maggio 2024) «dimettersi? La decisione spetta a lui, vediamo come andrà l'interrogatorio, cosa decideranno i giudici, èche. Se gli revocheranno i domiciliari si apre un'altra situazione». L'ha detto il segretario nazionale di Forza Italia Antonioprima dell'inizio di una convention elettorale azzurra "Al centro dell'Europa" al PalaTiziano di Roma. Poi una frecciata a chi chiedea prescindere. Le inchieste della magistratura non possono fermare l'Italia: «Il governo va avanti, non sta fermo, i cantieri vanno avanti, concordo con Salvini, guai se le inchieste fermassero l'Italia...Ricordiamolo sempre: è l'inquirente chedimostrare che una persona è colpevole...». .