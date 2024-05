Detenuto tenta il suicidio impiccandosi - salvato in extremis

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnitaliano 40enne hato di togliersi la vita al terzo piano del padiglione Milano del carcere napoletano di Poggioreale: l’uomo, affetto da forte depressione, per questo motivo era sotto stretta osservazione. Per suicidarsi si è procurato un cappio con le lenzuola poi legate alle inferriate della finestra e solo il tempestivo intervento del poliziotto penitenziario di turno ha scongiurato il peggio. Adesso è sotto sorveglianza a vista H24. A riferire l’episodio è il segretario regionale Con.si.pe Campania Luigi Castaldo per il quale “l‘importanza della presenza fisica del personale di Polizia Penitenziaria è fondamentale sebbene l’atavica carenza di organico stia ormai mettendo a rischio la sicurezza”. E, infatti, nel carcere di Poggioreale mancano oltre 200 poliziotti penitenziari e questo, ricorda Castaldo “non solo mette in discussione la sicurezza di tutti ma soprattutto obbliga il poco personale a carichi di lavoro eccessivi”.