Dengue, da studio 'bussola' per anticipare in Italia possibili focolai - dengue, da studio 'bussola' per anticipare in Italia possibili focolai - Team internazionale con ricercatori italiani ha analizzato la storia dell'arbovirosi nel nostro Paese e ha sviluppato un archivio digitale ... lagazzettadelmezzogiorno

Dengue, Oms prequalifica nuovo vaccino. In Italia i casi salgono: tutti associati a viaggi all'estero - dengue, Oms prequalifica nuovo vaccino. In Italia i casi salgono: tutti associati a viaggi all'estero - Ha ricevuto la prequalifica dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) un secondo candidato vaccino per la dengue, denominato TAK-003 sviluppato da Takeda: è un vaccino vivo attenuato che ... farmacista33

Dengue, in Italia casi sestuplicati. Che succede - dengue, in Italia casi sestuplicati. Che succede - I casi di dengue segnalati all’Iss e l'analisi dell'epidemiologo Ciccozzi, che richiama l'attenzione sulle disinfestazioni. fortuneita