De Canio e Iaria | Il progetto dell’Atalanta ha avuto la sublimazione - un modello studiato da tutti!

(Di giovedì 23 maggio 2024) A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luigi De, allenatore “Ilieri sera hala. Il club si è standardizzato ad un livello molto alto nel campionato italiano. IlAtalanta è importante. Giocando in maniera diversa da tanti altri allenatori importanti, Gasperini ha dimostrato che si può mettere in campo personalità anche con la difesa a tre ottenendo il risultato con la qualità del gioco. Gasperini preferisce il modulo ai giocatori, ma questo non significa che con un altro modulo non mette in campo qualità. De Laurentiis non so che cosa ha in testa per il Napoli. Ho visto ad esempio che non esiste un settore giovanile, se invece pensiamo all’Atalanta, non possiamo non notare il centro sportivo, da dove sono partite decine di giocatori che hanno permesso al club di ottenere ricchezza.

