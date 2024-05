Davide contro Golia | cosa manca a Minerva LLM per competere con gli altri

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 23 maggio 2024) È giovane, ma si farà. Possiamo sintetizzare così il primo mese di vita (pubblica) diLLM, il primo modello di linguaggio su larga scala addestrato da zero per la lingua italiana. Nel monografico di oggi, Giornalettismo ha raccontato la storia di questo progetto nato all’interno delle stanze dell’Università La Sapienza e che da qualche settimana è stato messo a disposizione anche al di fuori del FAIR attraverso la pubblicazione su HugginFace. Ci siamo concentrati – come spesso capita quando si parla di intelligenza artificiale – sulle criticità e sui problemi (che sono evidenti). Il potenziale, però, è buono. LEGGI ANCHE > Come sta “funzionando” il primo LLM Made in Italy? Soprattutto perché siamo in un’era in cui i grandi modelli linguistici su larga scala provengono dall’estero. Da quelle aziende dell’ecosistema Big Tech che monopolizzano qualsiasi tipo di evoluzione e sviluppo tecnologico.