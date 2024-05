Dall’Università di Pisa un metodo all’avanguardia per investigare le strutture dei neuroni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 - Poter vedere e descrivere distintamente un singolo neurone, districandolo dalla foresta dei miliardi di cellule e connessioni nel nostro cervello, è al momento una grande sfida per gli studiosi di neuroscienze. Individuare anomalie nella forma e nella struttura neurale a scale così ridotte è infatti un passo cruciale per l’identificazione di diverse neuropatie.di– in collaborazione con l’Istituto di Psichiatria e Neuroscienze di Parigi – arriva SENPAI, unper poter produrre immagini ad alta risoluzione della morfologia dei, caratterizzandone i circuiti fino a scale estremamente ridotte. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. “I miliardi di“impacchettati” nel nostro cervello – spiega Nicola Vanello, docente di bioingegneria presso il Dipartimento di Ingegneria d’Informazione e il Centro Piaggio dell’Università di– costituiscono una vera e propria giungla, tenuta insieme da connessioni molto complesse.