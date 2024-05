Dall’Albania al mercato milanese Nel bus oltre 26 chili di eroina e coca per Loreto - Crescenzago e Lambrate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) di Marianna Vazzana MILANO Il nascondiglio era in un vano accanto alla ruota anteriore sinistra del pullman di linea tratta Vlore-Varese. Lì dentro due autisti in arrivocustodivano tre buste bianche. Piene diina e di. Stupefacenti che stando alle indagini degli inquirenti erano destinati ale in particolare alle zone die Forlanini. Droga che domenica mattina è stata presa in consegna da un uomo e sistemata nel portabagagli della sua Audi, in un doppiofondo, sotto un passeggino da bambini, che verosimilmente avrebbe dovuto smorzare ogni sospetto. Ma è stato tutto sequestrato dai poliziotti della squadra investigativa del commissariato Garibaldi Venezia diretti da Angelo De Simone: in totale, 20 panetti diina dal peso complessivo di quasi 23e 6 di, per 3,5in totale. In manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso sono finiti i due autisti albanesi, Perparim Rakip, di 39 anni, ed Erion Tola, di 42, e l’italiano Luigi Maggio, di 31, originario del Leccese e residente a Lainate.