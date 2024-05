Dalla rubrica Approfondimenti dell’ASviS - sostenibilità ed etica | cambiamo la logica formativa nelle scuole medie superiori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale di Remo Lucchi, presidente dell’Advisory board di Eumetra, dal sito ASviS del 15 maggio 2024. Per costruire una relazionalità positiva occorre creare le condizioni per far nascere nella mente dei giovani il senso civico ed etico. Una necessaria trasformazione culturale, che può essere affiancata da alcuni rapidi rimedi aggiuntivi. La rilevanza dell’Si parla sempre più spesso di: è certamente il tema più importante in assoluto, stanti i segnali particolarmente preoccupanti che il contesto culturale-sociale-ambientale ci sta inviando. Abbiamo solo la “vita”, con l’obiettivo di viverla il meglio possibile; ma i segnali – di tutti i tipi – che ci arrivano, sono sempre più preoccupanti. Laè retta da due grandi “colonne”, la cui salute strutturale richiede massima attenzione. Coincidono con le due uniche grandi entità destinatarie della nostra vita relazionale, che di fatto decidono della nostra esistenza: l’ambiente: il contesto ambientale che ci ospita, e nel quale dobbiamo vivere innanzitutto in modo salutistico, quindi rispettandolo da tutti i punti di vista.