Cronista del Fatto fermata e perquisita dalla Polizia perché documentava una protesta I cdr al suo fianco | fare piena luce sull’accaduto

(Di giovedì 23 maggio 2024) I Comitati di redazione de Ilquotidiano.it e delQuotidiano sono vicini alla collega Angela Nittoli, al fotografo del Corriere della Sera Massimo Barsoum e al videomaker freelance Roberto Di Matteo che sono stati fermati, identificati, perquisiti, portati a bordo di una volante dellanel commissariato di Castro Pretorio e messi in attesa in una “celletta” per due ore solostavano facendo il proprio lavoro, seguendo unadi Ultima Generazione. Lavoro che gli è stato impedito con l’ordine tra l’altro di non filmare alcuna fase di quanto stava accadendo. La collega Nittoli è stata oltretutto costretta ad andare in bagno con la porta aperta. Il tutto nonostante nell’immediatezza del fermo abbiano mostrato i tesserini dell’Ordine dei giornalisti. Esprimiamo preoccupazione e sdegno per il trattamento riservato alla collega, a Barsoum e Di Matteo ai quali è stato nei fatti impedito di esercitare il diritto di cronaca.