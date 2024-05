Crolla schermo sul palco di un comizio elettorale - tragedia in Messico | nove morti e 50 feriti Il video dell’incidente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024)persone sono morte, un’altra cinquantina sono rimaste ferite nel nord del, a San Pedro Garza, nell’area metropolitana di Monterrey, per il crollo dellosulche aveva appena ospitato il candidato presidenziale Jorge Alvarez Maynez. Nelil tragico momento. Maynez, 38 anni, e altri membri del suo partito sono riusciti a mettersi in salvo. “Sto bene e sono in contatto con le autorità per seguire quanto accaduto: la cosa più importante in questo momento è prendersi cura delle vittime”, ha scritto su X. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. .