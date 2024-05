Cresce il mercato dell’auto In Italia attesa per gli incentivi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Iltorna are a doppia cifra in Europa nel mese di aprile, grazie anche al maggior numero di giorni di lavoro. Aumentano del 14,8% a 108.552 unità le immatricolazioni di auto elettriche, con una quota distabile intorno al 12%. In, invece, la quota di e-cars, che aveva toccato il 5,1% nell’agosto 2023, scende al 2,4% anche per l’del dpcm sugli Ecobonus. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto messo a punto dal ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso sembra finalmente in dirittura d’arrivo: sono previstifino a 13.750 euro per acquistare un’auto elettrica nuova se si rottama una macchina vecchia, da Euro 0 fino a Euro 2, e si ha un reddito familiare inferiore a 30 mila euro. L’Unrae ribadisce l’urgenza degli. "Inspiegabilmente a distanza di quasi quattro mesi dalla presentazione e sei mesi dal primo annuncio, e dopo ben tre passaggi alla Corte dei Conti, il dpcm ancora non vede la luce", afferma il direttore generale dell’Unrae Andrea Cardinali.