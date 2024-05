Credo nella famiglia | la riflessione a 360° di Monsignor Tommaso Stenico

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 23 maggio 2024) Unaa 360 gradi sul concetto di: è il punto centrale del nuovo libro di. Il focus si evince già dal titolo “”: laviene analizzata come un’entità fondamentalestruttura sociale, che agisce come nucleo primario per la trasmissione di valori e norme che guidano la convivenza umana. Scopriamo il volume con un’intervista all’autore., una affermazione solenne messa a titolo di questo volume…. È quello che. Tutti siamo figli di una! Il volume è unaa 360 gradi sul concetto dimi esperienza anche di psicoterapeuta spesso mi son sentito dire: “A noi (padre e madre) non ha insegnato nessuno a fare i genitori”! E fare i genitori oggi non è cosa facile. Come si articola il volume? Farò riferimento a tre temi rinviando, ovviamente alla lettura integrale del testo.