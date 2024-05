CPIA Salerno e Studio Cerzosimo realizzano il sogno di Telly

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“di diventare fotografo”.Barry, 17 anni, originario della Guinea, da 10 mesi in Italia, dopo essere arrivato attraverso uno dei tanti disperati viaggi nel Mediterraneo, aed ospite del centro di accoglienza di Pellezzano, aveva affidato questo suo desiderio ad un racconto social realizzato dalla scuola che frequenta, ildi. La rubrica C(i)PIAce, su Facebook ed Instagram, attraverso la quale il Centro per l’istruzione degli adulti, diretto da Mariella Montuori, fa raccontare direttamente agli alunni l’esperienza scolastica ed il riscatto di una nuova vita attraverso l’istruzione. Ilè la scuola che consente anche ai cittadini extracomunitari di conseguire il diploma e l’esame per ottenere il permesso di soggiorno. Il video, lo sguardo, il sorriso e la determinazione dihanno conquistato lodel fotografo Armandoche, dopo aver ascoltato la testimonianza social, ha deciso di contattare la scuola e di mettere a disposizione un periodo di formazione presso le due sedi del suofotografico per il giovane studente.