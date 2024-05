Cozy Caravan | Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot

(Di giovedì 23 maggio 2024) In un mondo in cui il caos sembra regnare sovrano, “” si erge come un’oasi di tranquillità e serenità. Questo piccolo capolavoro di 5 Lives Studios ci invita a immergerci in un’avventura incantata, dove l’arte del commercio, dell’esplorazione e della condivisione si fondono armoniosamente.Ildi “” è una deliziosa miscela di attività rilassanti e stimolanti. Ci troviamo al comando di una carovana itinerante, insieme al nostro fedele compagno Bubba, pronti a esplorare terre sconosciute e ad instaurare rapporti con una variegata gamma di personaggi. Lungo il cammino, raccogliamo risorse, completiamo missioni e mettiamo in mostra le nostre abilità artigianali, tutto con l’obiettivo di creare un mercato ambulante unico nel suo genere. Ma ciò che rende veramente speciale “” è l’atmosfera che permea ogni singolo istante di gioco.

Wholesome traveling merchant adventure Cozy Caravan is out now on Steam Early Access! - Wholesome traveling merchant adventure cozy caravan is out now on Steam Early Access! - Indie game developer 5 Lives Studios have just launched their wholesome traveling merchant adventure cozy caravan, on Steam Early Access for $19.99 USD / £16.75 /€19.50 / $29.50 AUD, with a 10% ... dlh