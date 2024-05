Così è cambiato il mio modo di fare sesso | sconcerto-Saviano - il kamasutra della mafia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Gli chiedono se la posizione dell'amazzone sarebbe piaciuta a Totò Riina. Lui ride e si racconcia la barba, da vecchio saggio. Poi torna serio. E risponde che no. La posizione dell'amazzone non sarebbe piaciuta a Totò Riina. Perché Riina – parola di Roberto– sarà mica stato un maschio recessivo. Uno che si lasciava domare dalle signore. Totò Riina era un maschio tossico, si capisce. Ed eccoci dunque alla frutta. O, se preferite, alla famosa pennellata di. Quella che si dà quando l'universo c'ingoia, quando non ci vuole più bene e noi non sappiamo più cosa dire, cosa, che pesci prendere e, in questo caso, che libri scrivere. In altre parole, è ilcome musica d'ascensore. Come argomento che riempie il vuoto non meno che il foglio bianco. Un po' come la pennellata didel Conte Mascetti – ve la ricordate – che è la stessa, oggi, di Roberto. L'uno, a suo tempo, alla conquista telefonicadonna; l'altro, di questi tempi, alla riconquista editoriale delle donnine.