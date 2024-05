Cos’è il numero verde e perché attivarlo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilè un servizio telefonico che consente di effettuare delle chiamate gratuitamente, poiché il costo è addebitato al destinatario. Sono sempre di più le aziende, gli enti pubblici e i professionisti che scelgono di offrire questo servizio ai propri clienti. I motivi sono svariati: da un lato, attraverso l’attivazione di unè possibile migliorare l’immagine della propria attività, apparendo come più professionali, dall’altro, in questo modo si può offrire ai consumatori un canale di comunicazione privilegiato.unCome accennato, unè unmesso a disposizione da un’azienda, pubblica o privata, oppure da uno studio di un professionista, a cui chiamare per poter ottenere informazioni di vario genere. La peculiarità di questoè che il costo della chiamata non grava su chi la effettua ma su chi la riceve, ovvero, l’attività che lo ha attivato.