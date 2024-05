Cosa fare e le scadenze da tenere presenti per ricevere il contributo senza problemi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dal 2017 è stato istituito un elenco permanente degli enti iscritti al cinque per mille dell’Irpef. Gli entiin tale elenco non devono più presentare domanda per beneficiare delannuale. Gli enti non iscritti nell’elenco permanente possono presentare domanda per il beneficio del 5 per mille se rientrano in una delle seguenti categorie: ONLUS - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460); associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383); associazioni e fondazioni che operanofinalità di lucro nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460. A decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore potranno beneficiare del cinque per mille solo gli enti iscritti in tale registro.