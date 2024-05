Corso sulla gestione delle emergenze in sala parto - due giorni ad Ariano Irpino

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAl via ilsulleostetriche. Nell’ambito delpotenziamentoattività e dei servizi ospedalieri offerti dal P.O. “Frangipane” di, voluto dal Direttore Generale dell’ASL di Avellino Mario Nicola Vittorio Ferrante, nei23 e 24 Maggio 2024, presso la UOC Ginecologia ed Ostetricia, diretta dal Dott. Domenico Stanco, si svolgerà undi aggiornamento su un argomento di grande importanza: laostetriche che possono verificarsi nel blocco nascita. Taleè fondamentale al fine di mantenere alto il livello tecnico organizzativo di tutto il personale addetto, contribuendo a garantire la qualità del servizio erogato all’utenza, offrendo al personale medico e sanitario gli strumenti adeguati per affrontare con competenza e sicurezza le più comuni situazioni di urgenza ed emergenza. In programma sono previste simulazioni pratiche in condizioni reali mediante appositi manichini che riproducono fedelmente l’anatomia umana.

