Corruzione | Toti ai pm - ' spesso agito contro interessi Spinelli'

(Di giovedì 23 maggio 2024) Genova, 23 mag. (Adnkronos) - (dall'inviata Antonietta Ferrante) - "Nel rapportarmi con Aldo, mi interessai alle questioni da lui sollevate in mododisconnesso dal contesto e totalmente estraneo allo spirito della conversazione, attraverso un intervento sempre dettato dallo spirito di pubblica utilità eaddirittura in contrasto con glidistesso ma a favore - di fatto - di altri operatori". Lo sostiene, nella sua memoria consegnata ai pm di Genova, il governatore ligure Giovanni, ai domiciliari con l'accusa di. Ad esempio, riferisce il presidente della Regione Liguria, "non vi è mai stato alcun mio intervento nel merito della durata della concessione, per altro elaborata dagli uffici tecnici di Autorità portuale senza alcuna intromissione della Regione". Nell'ordinanza di custodia cautelare e dalle carte delle indagini emerge, sostiene, "che sono intervenuto non solo nei confronti di, ma anche di tutti gli altri operatori coinvolti".