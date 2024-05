Corruzione | Conte - ' contaminazione politica-affari ci indign - Toti lasci'

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Oggiha potuto spiegare le sue ragioni ma qui c'è un problema di fondo ditrache cia". Così Giuseppea Diritto e Rovescio su Rete4. Al di là della indagine, "non può restare al suo posto. IO qui non faccio il processo a, sto parlando del prestigio delle istituzioni e che quel modo di farè marcio. C'è una responsabilitàche è distinta da quella penale". .

Le proposte del Governo Meloni sulla Giustizia prefigurano una svolta autoritaria. Conte e Santalucia smascherano le trame della Destra (C. Meier) - Le proposte del Governo Meloni sulla Giustizia prefigurano una svolta autoritaria. conte e Santalucia smascherano le trame della Destra (C. Meier) - Alla Marina di Palermo è il corso il congresso nazionale dell’Anm. “La riforma della giustizia è un pilastro fondamentale del disegno riformatore” del governo Meloni, afferma il leader del M5S Giusepp ... farodiroma

Separazione carriere,Conte: Governo va in in direzione piano P2 - Separazione carriere,conte: Governo va in in direzione piano P2 - Roma, 13 mag. Uno dei pilastri del piano di rinascita di Licio Gelli e della P2 'è la separazione delle carriere' tra giudici e pm, 'cioè il fatto di voler controllare la magistratura, avere una magis ... informazione

Conte: riforma giustizia evoca P2, in arrivo un’onda di tangentopoli - conte: riforma giustizia evoca P2, in arrivo un’onda di tangentopoli - Giuseppe conte, leader del Movimento Cinque Stelle, ha espresso preoccupazione per la possibile nascita di una nuova Tangentopoli a causa della crescente contaminazione tra affari e politica. Ha criti ... altarimini