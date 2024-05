Copa America - novità CARTELLINO ROSA | ecco a cosa servirà e quali sono le regole

Arriva il cartellino rosa: servirà nei cambi per vittime di trauma cranico o commozione celebrale - La sperimentazione partirà dalla Copa America. Se una squadra lo utilizzerà, automaticamente la squadra avversaria avrà una sostituzione aggiuntiva. Db Torino 19/01/2023 - Coppa Italia / Juventus - Monza / foto Daniele Buffa/Image ... ilnapolista

Le partite di oggi, giovedì 23 maggio 2024 - Calciomagazine - ...un ricco programma di gare in Sud America. Alle 01.30 italiane riflettori puntati in Uruguay sulla finale di coppa nazionale tra Montevideo City e Defensor Sporting Club , in Brasile ed anche in Copa ... calciomagazine