Conto Deposito | crescita record dei rendimenti rispetto al 2022

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 23 maggio 2024) Buone notizie per chi decide di puntare sulche continua a garantire un rendimento elevato. La conferma arriva dalla nuova indagine dell’Osservatorio ConfrontaConti.it (che compara le offerte dicorrente online) che ha preso in considerazione l’evoluzione delle proposte disponibili sul mercato per i risparmiatori nel corso degli ultimi due anni. Nonostante i primi segnali di un calo dei, ilcontinua ad essere un prodotto di risparmio vantaggioso.Superare il 3% è molto semplice, anche per i depositi a breve termine. Puntando sulle proposte più convenienti delle banche, inoltre, accedere a una più del 4% è possibile mentre nelbisognava accontentarsi di poco più dell’1%. L’analisi conferma però un calo dei guadagni relativi ai depositi di più lunga durata, che si caratterizzano per un rendimento più bassoa quanto rilevato lo scorso anno.