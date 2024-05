Confindustria - Orsini eletto presidente con 93% gradimenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (askanews) – Emanueleè il nuovodi. Ad eleggere il successore di Carlo Bonomi è stata l’assemblea dei delegati., secondo quanto si apprende, ha incassato il 93% delle preferenze con 789 voti favorevoli, 4 contrari e 55 schede bianche. Presenti alla votazione 848 industriali su 865 aventi diritto di voto. Resterà in carica per il quadriennio 2024-2028 ed è il trentaduesimodell’associazione di viale dell’Astronomia. Nella squadra sono dieci i vicepresidenti elettivi che affiancheranno, di cui tre confermati: Francesco De Santis, che continuerà il suo impegno su Ricerca e Sviluppo; Maurizio Marchesini che, dopo aver seguito le Filiere e le Medie Imprese, avrà la delega su Lavoro e Relazioni industriali e Stefan Pan, che proseguirà il lavoro svolto in Europa negli scorsi quattro anni in veste di Delegato del, con la vice presidenza per l’Unione europea e il Rapporto con le Confindustrie europee.