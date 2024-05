Confindustria - Emanuele Orsini è il nuovo presidente

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 23 maggio 2024) Non giunge di certo come un’assoluta novità l’elezione dicomedi. Era stato infatti designato lo scorso 4 aprile. Quest’oggi, giovedì 23 maggio, si è però tenuta l’elezione vera e propria, caratterizzata da una sorta di plebiscito: 93% di consensi.è ildi. L’industriale emiliano, impegnato nel settore dell’edilizia in legno e dell’alimentare, sarà alla guida per il quadriennio 2024-2028. La designazione era stata indicata il 4 aprile e il 23 maggio si è proceduto alle votazioni, con il 93% di consensi. Scelto come guida del sistema di rappresentanza del mondo degli industriali, con più di 150mila imprese associazione e più di 5 milioni di dipendenti. Un blocco fondamentale della nostra economia, com’è facile intuire, considerando come il contributo rappresenti il 34% del Pil italiano.