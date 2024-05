Confcommercio | a breve una riqualificazione del Mercato Paparelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Pisa, 23 maggio 2024 - “Il percorso di concertazione per un riassetto e rilancio del più grandepisano è giunto a conclusione, e come operatori esprimiamo soddisfazione e ringraziamo l'assessore al commercio e turismo Paolo Pesciatini e i suoi uffici per l'esito finale”. Franco Palermo, presidente della FivaPisa si è speso tantissimo per raggiungere questo risultato: “Più posti auto a disposizione dei clienti, sia per ildel mercoledì che per quello del sabato, una maggiore offerta merceologica adeguata al nuovo, una disposizione dei banchi più fruibile, sono i punti forti di questa. Abbiamo lavorato senza tregua fianco a fianco con l'assessorato al commercio, portiamo sulle spalle la responsabilità di oltre 200 famiglie, per tutti noi è determinante lavorare nelle migliori condizioni possibili, e creare un contesto adeguato affinché i clienti possano venire nel massimo comfort e usufruire delle tantissime opportunità commerciali che ilpuò offre tutte le settimane.