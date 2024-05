Concord | Sony pubblicherà presto un nuovo trailer - secondo un noto leaker

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il celeberrimobillbil-kun ha affermato cheundientro i prossimi 15 giorni, condividendo contestualmente delle nuove informazioni sul gioco attualmente in sviluppo presso Firewalk Studios per PS5 e PC. L’insider ha condiviso questoreport su Dealabs, affermando che dopo più di un anno dal primo teaser in computer grafica del titolo il colosso giapponese è pronto a condividere delle nuove informazioni su questoe misterioso progetto. Ilbillbil-kun ha ricordato che inizialmente i piani dierano di pubblicare undinel corso del mese di Gennaio 2024, ma in seguito a dei problemi inaspettati e probabilmente riguardanti la versione PC, l’azienda ha deciso di rinviare il materiale promozionale nei mesi successivi. L’insider ha aggiunto cheè quindi ormai pronta a pubblicare unvideo dell’FPS, ma al momento non è riuscito a scoprire se questomateriale verrà mostrato in uno State of Play, un PlayStation Showcase oppure ancora nel corso della Summer Game Fest 2024 di Geoff Keighley in programma il 7 Giugno alle ore 22:00.