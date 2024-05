(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 – Ci avviciniamo a grandi passi al megadegli AC/DC, sabato 25 maggioRcf Arena Campovolo di, e in vista dell’evento, unica tappa italiana per la band di Sydney, si attendono oltre 100 mila persone nella nostra città. Da venerdì 24 maggio entreranno in vigore alcunecittadina. In particolare nel quartiere di Santa Croce, zona nord est della città, e sulle principali vie d’accesso all’arena. Le variazioni riguardano prevalentemente divieti di sosta e circolazione stradale e sono finalizzate a tutelare i numerosi pedoni che tra venerdì, sabato e domenica attraverseranno l’area nord di. Tra le novità principali rispetto agli eventi precedenti, la chiusura al traffico, eccetto residenti e diretti alle attività, di Gavassa, per salvaguardare gli abitanti della frazione. Su tutto il territorio nord est della città e sulle arterie di scorrimento saranno apposti cartelli e segnaletica stradale per indicare divieti, deviazioni e percorsi alternativi.

Reggio Emilia, 2 maggio 2024 - Si avvicina uno dei più grandi appuntamenti musicali del 2024 in Emilia-Romagna. Sabato 25 maggio, alla Rcf Arena di Reggio Emilia, va in scena l'unica tappa italiana del 'Power Up Tour 2024' degli Ac/Dc, sold out in poche ore con 100. ilrestodelcarlino

Reggio Emilia, 20 maggio 2024 – I 100mila non stanno più nella pelle. I fan degli Ac/Dc provenienti da Reggio, dall’Italia, da tutt’Europa, si apprestano a convergere sulla Rcf Arena carichi di adrenalina, pronti per essere sbalorditi dall’uragano rock della band australiana, che sabato terrà il concerto al Campovolo, unica data italiana della tournée, sold out da mesi ormai. ilrestodelcarlino

Concerto Ac/Dc a Reggio Emilia: strade chiuse e le modifiche alla viabilità - concerto Ac/Dc a reggio Emilia: strade chiuse e le modifiche alla viabilità - Come destreggiarsi tra divieti di sosta e la chiusura al traffico di alcune strade in occasione dell’unica data Italia della famosa hard rock band australiana ... ilrestodelcarlino

Da Taylor Swift agli AC/DC, i concerti imperdibili dell'estate - Da Taylor Swift agli AC/DC, i concerti imperdibili dell'estate - Saranno mesi da record per i live in Italia, tra grandi ritorni di star internazionali e tanto rock e metal Sarà un’estate da record quella che si apre questa settimana in Italia per la musica dal viv ... adnkronos

Ac/Dc in concerto all’Arena: le modifiche alla viabilità e i provvedimenti in vigore da venerdì 24 maggio a Reggio Emilia - Ac/Dc in concerto all’Arena: le modifiche alla viabilità e i provvedimenti in vigore da venerdì 24 maggio a reggio Emilia - Sabato 25 maggio alla Rcf Arena Campovolo di reggio Emilia l’unica tappa tappa italiana del tour mondiale degli Ac/Dc, porterà in città oltre 100 mila persone, da venerdì 24 maggio sono previste alcun ... nextstopreggio