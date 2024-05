Con un drone tentano di far entrare in carcere droga e telefoni | pesanti condanne per i tre autori

(Di giovedì 23 maggio 2024) Bergamo. Sono arrivate trein abbreviato per Ivano Vacante, 42 anni, Emmanuele Modica, 35 anni e Andrea Libertini, 29 anni, scoperti nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 aprile mentre armeggiavano con unin un parcheggio di via Pizzo Scais a Bergamo. Attaccata al dispositivo, che si eras appena alzato in volo, una pochette di pelo lilla con all’internoe un telefono cellulare. Il sospetto degli agenti della squadra Volanti della questura che hanno effettuato gli arresti, è che la sostanza e il telefono fossero destinati a detenuti del vicinodi via Gleno. Il giudice ha condannato a sei anni Vacante, fratello di Mirko, arrestato nel 2022 dopo una latitanza a Tenerife, e Lentini, con una multa da 20mila euro, Modica ha invece rimediato una condanna a 5 anni e 4 mesi con multa da 19.400 euro. Il pubblico ministero aveva chiesto 5 anni e 4 mesi e 30mila euro di multa per tutti e tre dato che “la loro responsabilità penale è provata e lae ierano sicuramente destinati adincon il”.

