Con la mafia si muore quando un dito indice - che viene dalle Istituzion - ti offre alla vendetta | l’audio di Giovanni Falcone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) “Lanon fa mai omicidi simbolici, non spara mai nel mucchio. Ogni omicidio risponde a una sua ben precisa causale. Ogni omicidio, di pubblici funzionari, ha creato scompiglio”. E ancora. “Si(in queste vicende dindr),, certe volte anche inconsapevolmente, unche prodall’interno dellei, timafiosa e ciò avnon soltanto se tu fai un passo avanti ma se quelli che stanno accanto fanno un passo indietro”. Sono parole pronunciate dail 16 settembre 1990, in occasione della presentazione del libro Dieci anni di, scritto dal giornalista Saverio Lodato ed eda Rizzoli., finora rimasto ine, è stato pubblicato da AntiDuemila. Nel documentocommenta il libro di Lodato e sottolinea: “Un fatto mi sembra importante, che questo libro sia riuscito a dare un filo conduttore a tutta una serie di avvenimenti che si sono svolti in un arco di tempo non indifferente, cioè dieci anni, e soprattutto in un periodo in cui si sono verificati i fatti più significativi della repressione statuale rispetto al fenomeno mafioso (…) Io credo che la caratteristica di questo libro è che sia riuscito finalmente a dare una visione unitaria di queste vicende”.