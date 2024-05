Commissione Ue inflessibile sull’operazione Ita-Lufthansa Ora l’unione rischia di saltare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’operazione Ita-è ora davvero sul punto di. LaUe, ancora, non è soddisfatta dalle rinunce di slot e rotte proposte dalle due compagnia e i tedeschi sembrano ora stufi, non disposti ad andare oltre. Anche perché il sospetto che dietro la puntigliosità e severità di Bruxelles ci sia una mano francese è sempre più forte. In un caso come questo abbiamo problemi di concorrenza. C’è un rischio che i prezzi salgano e le frequenze calino. Spetta alle compagnie illustrare come evitare che ciò accada. E questo è il processo in cui ci troviamo ora. Non è stata presa alcuna decisione”, ha ribadito oggi la vicepresidente dellaeuropea, Margrethe Vestager. Mercoledì,e il ministero dell’Economia (al momento ancora titolare del 100% di Ita) hanno presentato allaun pacchetto “più esteso” di impegni per ottenere il via libera. In particolare ulteriori concessioni sugli slot a Milano-Linate, mentre per le lunghe rotte da Fiumicino con destinazione Nord America resta pressoché invariata la proposta di congelare per due anni l’alleanza tra la compagnia di Carsten Spohr e la newco sorta dalle ceneri di Alitalia.