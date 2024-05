Come nasce il Rouge Noir - lo smalto di Chanel reso celebre da Pulp Fiction

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 23 maggio 2024) Molte delle mode lanciate dalla maisonsono frutto di un evento particolare sfociato, poi, in una sorta di racconto mitologico. Questo è accaduto per lo storico Petit Robee, alcuni decenni più tardi, per lo. Questa volta, però, protagonista è Karl Lagerfeld, lo storico direttore artistico di. Nello specifico è il 1994 quando chiede a Dominique Moncourtois, direttore creativo dimake-up, unoscuro capace di risaltare nelle foto in bianco e nero pensate per la presentazione della collezione primavera estate 1995. Diversi furono i tentativi fatti ma ilè nato essenzialmente da una sorta di errore. Alla fine, infatti, si arrivò a mescolare il nero con il rosso dando vita proprio a quella tinta diventata una caratteristica del marchio. Almeno per quanto riguarda la linea di make up. Il risultato finale, infatti, è riuscito a conquistare immediatamente il gusto di Lagerfeld tanto da utilizzare lonella sfilata programmata due giorni dopo.