Come l’Unione Europea tutela la qualità dei prodotti italiani

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lo scambio dei professionisti della cucina è uno dei modi possibili di costruire l’Europa, partendo dall’enogastronomia, dal cibo e dal vino. Per rafforzare il sentimento europeo, che passa necessariamente anche dalla cucina e dalle tradizioni culinarie locali, Gastronomika raccontagli scambi tra cuochi siano un veicolo di arricchimento delle culture nazionali e di integrazione. Facendo conoscere tradizioni e ingredienti diversi si può creare un’Europa unita, partendo dalla tavola. Ma parlare di tavola e cucina vuol dire anche considerare alcuni aspetti “tecnici” legati al mondo enogastronomico, incluso qualche numero. Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Carlo Corazza, direttore dell’ufficio del Parlamento europeo in Italia nonché membro del gabinetto della presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola. Siamo partiti da una panoramica sui regimi di, cioè quei marchi di protezione con cuispecificiagroalimentari, promuovendone le caratteristiche uniche legate all’origine geografica e alle competenze tradizionali.

Con l’espressione schienali per la cucina si fa riferimento alle barriere protettive usate nelle cucine per i fornelli. Sono noti anche come pannelli della cucina o paraschizzi. In tempi recenti questa componente che è sempre stata funzionale e pratica ha assunto anche una certa importanza sul fronte dell’estetica e del design. quotidiano

Una delle novità dell’ultima edizione di Cibus, al centro di un evento dedicato condito con talk show, masterclass e degustazioni, è stata la prima uscita ufficiale di Le Terre del Balsamico, consorzio di secondo che ha come scopo la valorizzazione, la salvaguardia e la promozione dei due aceti balsamici di Modena, quello Igp e il tradizionale Dop, e del territorio che le due interpretazioni dell’oro nero agrodolce hanno in comune. gamberorosso

Condivisione, etica, tipicità, praticità: le 4 regole della cucina in viaggio. Dal Salone del Camper un utile vademecum sui “sapori in movimento” Con numeri da capogiro – oltre 100.000 visitatori, 300 espositori e 110.000 metri quadrati di esposizione – il Salone del Camper si prepara a conquistare nuovamente il pubblico. 361magazine

