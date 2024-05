Colturano - la sfida è a due Sul tavolo asilo e viabilità per il futuro del paese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tra i Comuni più piccoli del Milanese, anche, 2mila abitanti, si prepara all’appuntamento con le urne - l’8 e il 9 giugno - per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Arsi il primo cittadino uscente, Giulio Guala, portabandiera della lista Progetto Comune, e Antonio De Lisa, con il gruppo Alternativa per. L’attuale sindaco, 49 anni, agente di commercio, tenta il bis con la civica che lo sostiene dal 2019. "Ci riproponiamo all’elettorato - spiega - nella convinzione di essere riusciti a fare qualcosa di buono per il, pur con le difficoltà che non sono mancate, fra la pandemia da Covid e lo scioglimento dell’Unione dei Comuni Parco dell’Addetta (l’ente sovra-territoriale formato da Vizzolo e, ndr)". Tra le opere che hanno preso il largo c’è il nuovo-nido comunale, finanziato per 952mila euro con fondi Pnrr. Sarà pronto il prossimo autunno.