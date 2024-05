Colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione a Pomigliano d’Arco

I Carabinieri hanno eseguito la misura cautelare nei confronti di 3 soggetti di 23 -24 e 26 anni di Caltagirone. La Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Caltagirone e la Stazione di Grammichele, hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di tre caltagironesi di 26 e 23 anni, rispettivamente in carcere per il primo ed ai domiciliari per il secondo, nonché dell’obbligo di dimora nel comune a carico di un terzo componente di 24 anni, in relazione ai reati di lesioni personali aggravate in concorso mediante l’esplosione di colpi di arma da fuoco, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, emessa dal GIP del Tribunale di Caltagirone, Teatro del fatto di sangue, verificatosi il 24 settembre dello scorso anno, fu la piazza Carlo Maria Carafa del comune di Grammichele quando, un pregiudicato 40enne del posto, intorno alle 22.

dayitalianews