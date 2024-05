Cocciaretto-Rakhimova oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Wta Rabat 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Elisabettase la vedrà contro Kamillanei quarti di finale del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della capitale marocchina. La marchigiana ha fatto valere la propria esperienza contro due avversarie modeste come la wild card di casa Yasmine Kabbaj e la cinese Zhuoxuan Bai. La russa, invece, numero 105 del ranking mondiale, ha disputato appena sei giochi nelle sue prime due apparizioni, avendo potuto beneficiare dei ritiri della statunitense Taylor Townsend e della qualificata piemontese Camilla Rosatello. Tra le due tenniste si tratta del primo scontro diretto della carriera a qualsiasi livello, conche partirà largamente favorita secondo le quote dei bookmakers. In palio per l’azzurra c’è il pass per la sua prima semifinale stagionale sul circuito maggiore. Qui, eventualmente, entrerebbe in collisione con una tra la spagnola Sara Sorribes Tormo, terza forza del seeding, oppure l’egiziana Mayar Sherif.