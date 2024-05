Claudio Biondi resta alla guida del Consorzio del Lambrusco

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 23 maggio 2024) C'è ancora(Cantine Riunite & Civ) ai vertici deltutela, come presidente per il prossimo triennio. Nell'incontro, avvenuto a Modena, Dante Chiletti (Cantina sociale Formigine Pedemontana) è stato scelto come vice presidente. Ilcomprende circa 70 soci che, tra Modena e Reggio Emilia, coltivano uvesu oltre 10.000 ettari, con oltre 35 milioni le bottiglie diDoc prodotte nel 2023. A cui si aggiungono quasi 100 milioni di bottiglie diEmilia Igt. Gli obiettivi per il prossimo triennio- presidente deltutela- maggio 2024 Complessivamente i vini di quest'area dell'Emilia vengono esportati per il 60 per cento. Lo stesso presidentespiega quali saranno gli obiettivi per il prossimo triennio: «Continuare con le attività promozionali per far conoscere e apprezzare i vininelle loro peculiarità e sfaccettature in Italia e nel mondo.