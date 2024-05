Il classe 1991 ha vinto la gara in 33’27”, ottimi risultati anche per Alberto Virgili, Daniele Scattolini e Maddalena Barcaioni CINGOLI, 10 marzo 2024 – Nel calendario la data del 10 marzo 2024 resterà segnata in oro negli annali dell’Atletica Cingoli. vallesina.tv

Gianlorenzo Blengini si è dimesso da coach della Lube. Lo ha reso noto la società marchigiana con una nota, aggiungendo che l’ex ct “ha rassegnato le sue dimissioni ottenendo parere favorevole dalla società. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, ma di una mossa coerente con quanto dichiarato dal tecnico domenica sera al termine della prova andata in scena alla Kioene Arena”. sportface

Civitanova, bocciato alle elementari: tutto cancellato dopo 13 anni. Risarcito dallo Stato con 6mila euro: «Irragionevole durata del processo» - civitanova, bocciato alle elementari: tutto cancellato dopo 13 anni. Risarcito dallo Stato con 6mila euro: «Irragionevole durata del processo» - Solo nel dicembre 2023 arriva la sentenza. «Ha dovuto attendere ben 13 anni per un pronunciamento definitivo – spiegano Letizia Murri e Valeria Piantoni, avvocati del giovane – nonostante i vari ... corriereadriatico

Civitanova, scontro tra un'auto e uno scooter: centauro di 63 anni portato a Torrette con l'eliambulanza - civitanova, scontro tra un'auto e uno scooter: centauro di 63 anni portato a Torrette con l'eliambulanza - civitanova Incidente stradale a San Marone, un uomo finisce a Torrette. A scontrarsi sono stati un Fiat Doblò e uno scooter condotto da un 63enne. A seguito dello schianto, l'uomo ... corriereadriatico

Scelto lo stadio di Civitanova per la finalissima. I Portuali contro Centobuchi per l’Eccellenza - Scelto lo stadio di civitanova per la finalissima. I Portuali contro Centobuchi per l’Eccellenza - Atletico Centobuchi e Portuali Dorica si sfideranno in uno spareggio per l'Eccellenza a civitanova Marche. Entrambe determinate a conquistare l'ultimo posto disponibile, la partita promette grande ten ... ilrestodelcarlino